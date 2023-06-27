交流站：多种管道可了解与举报骗局

公众可透过以下途径获取防诈骗信息或举报诈骗行为：

一、公众可以浏览线上资源门户网站www.scamalert.sg，了解各种类型的骗局，以及他们可以采取哪些措施来避免上当受骗。

二、公众可拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解防范诈骗的信息或建议。

三、用户可透过手机应用ScamShield举报诈骗短信与电话。应用会识别诈骗短信，将其过滤或通知用户。它也会屏蔽曾在其他诈骗案件中使用的电话号码，或ScamShield用户举报的电话号码。

四、知情者可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness，或通过警方应用Police@SG，向警方提供诈骗线索。

为了防止诈骗电话，资讯通信媒体发展局与电信公司合作，拦截海外骗子打来的改号欺诈（spoofed）电话。警方与这些公司合作，终止被发现用于诈骗的手机线。

为了打击诈骗分子和追回骗款，警方与90多家机构合作，包括本地和外国银行、银行卡保安组织、金融科技公司、加密货币公司和本地的汇款服务提供商。

由于大多数网上诈骗是由海外的诈骗分子干下的，警方也与外国同行合作，展开联合行动。过去两年，我们捣毁了37个跨国诈骗团伙，逮捕了330多名嫌犯。尽管如此，被转移到国外的款项，通常很难追回。警方执法工作的成效，也取决于海外执法机构的合作程度和能力。

（作者是新加坡警察部队公共事务局助理局长（媒体联络署）林志豪警监）