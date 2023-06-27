交流站：小贩中心应委任督工与提供纸巾

最近国人针对小贩中心桌面清洁的问题，提出当局可考虑推出“无桌面”餐桌，建议虽有些天马行空，但却点出桌面清洁问题普遍存在且挥之不去。那问题到底出在哪里呢？

不论咖啡店或商场食阁，已没有桌面清洁不达标的问题。咖啡店一般面积不大，容易打理，都是连锁经营管理。食阁有商场管理层的严格监管，问题也不大。目前依旧面对问题的，较多是小贩商联会管理的小贩中心，尤其是在热门地点的小贩中心，所以国家环境局应把重心放在这些地方。

小贩商联会是由小贩中心的摊主组成，属于自愿组织，没有领报酬，在监管方面有局限。我觉得委任一两个小贩负责监督清洁工是否有认真在工作，是有必要的。环境局也许可以考虑基于他们的贡献，给予一些租金回扣，所谓马无草不肥，一点点推动力是必须的。

桌面清洁除了有赖食客的合作，淸洁工是否有仔细清理也很关键。自从立法规定必须自动归还托盘和餐具后，似乎更少看到清洁工四处检查桌面是否干净，特别是用餐高峰时段。一个没有人监督的工作环境，效率又怎么会好呢？

我最近去了曼谷，曾在两家商场食阁用餐，那里也要求食客归还餐具。为了方便食客顺便清理桌面，每张桌子都备有纸巾盒。这个做法可行，因为很多时候食客不是不愿意清理桌面，而是身上没有带纸巾，以致有心无力。在桌上放置纸巾盒，一来服务顾客，二来也鼓励顾客清理桌面。虽然纸巾成本会是另外一个问题，但相对较容易解决。