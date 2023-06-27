交流站：语文教育需家校合作

阅读了《联合早报·交流站》于6月24日刊登的陈楚芬读者投函《加强华文课程实用性》，我要感谢陈女士对这个问题的关注和积极呼吁。陈女士所提及的问题，确实是当前新加坡年轻一代华文水平所面对的挑战，而家长在孩子的教育和未来发展中扮演着非常重要的角色，对此我深感认同。

陈女士的经历和观察，确实反映了一些学生在学校缺乏实际应用华语的环境下，所面对的困难。这导致学生在实际生活中运用华语的能力不足，无法充分发挥所学的语言技能。这样的结果对于我们想要培养年轻一代的双语人才来说，确实令人遗憾。

近年来，教育部对课程做了不少改革，与生活接轨是课程规划的最关键部分。只有将学习与生活结合起来，才能够进一步提升孩子的兴趣，让他们喜欢华文并主动学习。教育部课程规划与发展署在这方面已做出了很大的努力，特别是最近完成的小学新课程，获得国内外教育人士的赞赏，且都购买新加坡的课本作为参考，可见其优秀之处。

华文学习对于孩子的整体发展至关重要。虽然学校有专门的华文教学机会，但家庭环境对于孩子的华文学习，也起着至关重要的作用。家长的引导、应用和影响，能够对孩子的华文能力和兴趣产生深远的影响。

家庭环境是孩子学习华文的重要场所。在家中，孩子可以与家长进行更多的交流和互动。除此之外，家长还可以带他们去图书馆阅读，或到书局购买华文书籍。一家人也可一起观看华文电影、戏剧演出和演唱会。这种亲子交流不仅可以帮助孩子提升华文的表达能力，还能够加深对语文知识和理解能力的掌握。

家长是孩子的第一任“教师”，通过创造良好的家庭华文使用环境，能成为孩子的榜样，而提供多样化的学习资源和机会，可以有效地促进孩子的华文学习。只要家长与学校合作，必定能全面提升孩子的华文能力，并为未来的发展奠定坚实的基础。