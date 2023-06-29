交流站：西部居民不舍的身影

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼6月8日宣布参加下一任总统选举。消息传开后，政界、商界、工运、社团等纷纷表示支持。

副总理兼财政部长黄循财在脸书发文，感谢尚达曼在政府内所做的许多重大贡献。国家发展部长李智陞也在脸书发文，称尚达曼是一位“好榜样和导师”。即便是一般民众，也对尚达曼表达深深的敬意。裕廊集选区的居民更是对这位议员的离开表达了不舍。6月24日，数千人到达曼裕廊联络所与他合影留念，足以说明这一切。

尚达曼于2001年步入政坛，是人民行动党裕廊集选区的五届议员，曾出任副总理、财政部长、教育部长和人力部长。正是因为他具备的专业与财经背景，在制定与金融、财政相关政策时，独具慧眼，为新加坡的经济、社会发展提供了政策“护航”。

他是首位受委出任国际货币基金组织的国际货币与金融委员会主席的亚洲人。他也受邀领导多个与金融和财政有关的国际组织，在国际上享有很高的威望。能担任国际组织的领导职位，说明他具有才干、能力、专业知识，以及奉献的精神。

尚达曼担任裕廊集选区议员20多年，协助政府制定许多良好的政策，留下不少亮眼的政绩。如果单从裕廊集选区的角度而论，他为当地居民贡献了许多，深受居民爱戴，特别是在裕廊这一片区域，居民多了一个消闲的好去处——裕廊湖花园。

裕廊湖花园俗称为新加坡第三个植物园。这是在尚达曼担任副总理、裕廊区国会议员时开始重新改造而成的。裕廊湖花园把过去的湖畔花园、中国花园、日本花园合并在一起，郁郁葱葱、设施齐全，这是他从政数年后留给裕廊区居民最大的一份“礼物”。花园里有多座小山丘、屹立的铁树，都是网红打卡的热点。

尚达曼也是一位非常亲民的议员。每逢周末，都可以看到他到自己负责的选区达曼裕廊熟食中心，与基层干部一起喝咖啡，讨论选区事务。相信居民以后都会非常怀念他经常出现在达曼裕廊熟食中心的身影。