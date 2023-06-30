交流站：餐饮荣誉非一朝一夕

6月15日公布的2023年新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单中，有79家餐馆和小贩食摊入选，19家是首次入榜，包括两家餐馆和17个小贩摊位。不时看见有新业者登上榜单，是件可喜的事。这些餐饮业者的成功都非一蹴而就，没有长时间的辛勤努力，不断自我鞭策，在口味上精益求精，就不会获得顾客的追捧。

首先，传承是饮食业的常规，但这不是一件容易的事。在今天，很多第一代摊主在经历了长时间工作的辛苦后，都不愿让孩子继承衣钵。年轻一代大多受过高等教育，有高薪的工作，一般不会考虑当小贩。要不是有些第二代不忍心看着祖传的美味秘方就此失传，或年轻人想创业，希望在美食界闯出一片天，否则餐饮业很难注入新血。

就拿这次获选的祝记（Cheok Kee）无骨卤鸭来说，营业至今已32年，老摊主还自行研发食谱，以20多种食材调配卤鸭的香料，以求肉质入味。每一种食材的分量都得精准掌控，靠的是经验的累积。当中不可或缺的辣椒也是秘方调配的。如此多方的努力，才能获得口碑，让顾客赞不绝口。

另外，一碗虾面看似很简单，但这次入选的摊贩，单单汤头就用了10种食材，熬煮一个多小时，再配以鲜虾，烫得有弹性的面条，这都是长时间练就的功夫，所以能获得顾客的赞赏。另有一家卖苋菜汤的，须要用黄豆、江鱼仔、玉米等秘方配料，熬两个小时，才有味道浓郁、甜美的汤底。

想在饮食业脱颖而出，就得用真材实料，不断探究顾客的口味，才能烹调出咸淡适宜的美味佳肴。餐饮业者必须有诚心、耐心接受顾客的批评和建议。如果顾客有所不满，投诉几句，业者就发火，不但会吓跑顾客，自己的手艺也很难进步。

其次，要在餐饮界成为出类拔萃的佼佼者，得多与同行交流，以谦卑的态度多观摩他人使用的食材和烹煮手法，吸收他人长处，改良自己的不足。身为厨师，也应愿意向前辈厨师讨教，甚至出国到海外餐馆学习不同烹饪手法、食物的用料、烹煮方式甚至对摆盘的讲究，不断让自己更上一层楼，最终研发出更多新口味。

米其林品牌是餐饮界的至尊代表，在新加坡推出“必比登名单”已有七年，旨在表扬价格中等，每人一餐花费不超过45元的餐馆或小贩摊位。这是为了鼓励餐饮业者，只要有烹调的热忱、勤劳刻苦的意志、吸取新知识的上进心，必定会获得肯定，在榜单上占有一席之位。