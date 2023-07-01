交流站：期待“100=50计划”能推展到全国

新加坡社会应逐步发展成为一个更具包容性的社会：有一群人需要其他人的帮助，以解决生活难题，而有能力的国人应及时伸出援手，让他们感受到社会的温情。

2017年推出的“100=50计划”，是义顺社区的一项援助服务，专门照顾弱势群体的生活需求。由义顺基层组织、义顺中民众俱乐部、昇菘超市，以及慈善组织暖心族（Heartwarmers）携手合作，每个月举办一次购物市集，让居住在这一区的低收入家庭和年长者，以半价优惠购买日常生活物品。义工还提供增值服务，负责载送年长居民及购买的物品回家。他们有的身体状况不太好，行动不便，所以义工就亲自载送他们回家。

这项援助计划减轻了低收入家庭和年长者的生活负担。所有日常生活用品一律半价出售，这对于生活贫困的居民而言，是雪中送炭的举措。我认为“100=50计划”应推广开来，让其他社区的居民，也能有机会享有这一好处。再说，有些物品可能是有效期快结束，贫苦居民买了都会及时使用。这是减少资源浪费的好办法。

为了避免计划被滥用，主办单位会检查前来购物的民众的身份，60岁以上的低收入家庭成员才能来市集购买优惠物品。这样一来就不会被一些贪小便宜的人滥用。这项计划或许能考虑从每个月一次增加到两次，切实帮助到非常贫困的家庭。

新加坡是富足的社会，不过还是存在着真正贫困和不幸的一群。他们每天挣扎求存，可能仅靠一两个人的微薄收入养一大家子的人，加上现在物价飞涨，生活真的很辛苦。社区能够给予这群人一点帮助，略微减轻生活费的压力，体现人们的同理心，将使我们的社区援助网更有活力，也充满生命力。