交流站：咖啡店非吸烟区形同虚设

一般上，新加坡的咖啡店若允许食客吸烟，都会划分吸烟区和非吸烟区。但我们不难发现，很多时候，在咖啡店内，一些食客却我行我素，明目张胆地在非吸烟区吞云吐雾。他们这种自私且无视法纪的行为，很显然会对坐在非吸烟区的食客造成不便，影响他们用餐的心情。

据了解，国家环境局人员会不时到全岛的咖啡店突击检查。在行动中，若有食客违法吸烟，执法人员就会当场给予警告或罚款。同样的，咖啡店业者也会接到警告。

然而，或许因为人手不足，环境局无法在全岛咖啡店频繁突击检查。这无形中助长这些吸烟者的气焰，继续藐视法律，同时也危害其他用餐者的健康。

有些业者在执法人员面前毕恭毕敬，一副满腹委屈的模样，执法人员离开后，他们就继续纵容这些烟客。在咖啡店负责收拾碗碟和清理桌子的员工，对烟客的行为，一般都睁一只眼闭一只眼，因为他们不想得罪顾客，以免影响咖啡店的生意，间接影响自己的工作。

更难以置信的是，我曾在兀兰组屋区的一家咖啡店内，亲眼目睹泡咖啡的助手在休息时间，坐在非吸烟区悠闲地抽烟。

我建议有关当局仿效类似归还托盘和餐具的稽查人员，或冠病疫情时期的安全距离大使，以全职或者兼职的形式聘请额外人力，派遣他们到全岛咖啡店监督执法。这样一来，就可以弥补环境局人手不足的情况，同时也能为国人制造更多工作机会，一举两得。