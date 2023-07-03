教育部提倡每所学校都是好学校，而一所好学校要培养出国家未来的栋梁，一大必要条件就是有位好校长。好校长不仅要有远见，并且还要能带领师生朝学校发展的目标前进。我们都知道好老师难求，好校长又何尝不是。很幸运的，我有机会碰到这样的好校长——杜辉生校长。

华侨中学前校长杜辉生于6月29日早晨逝世，享年84岁。杜校长1979年至1999年出任华中校长，是华中第17任校长，在任内见证华中转型为特选中学和自主学校。华中在他的领导下培育出不少社会上的佼佼者，这些社会贤达都受惠于杜校长的熏陶。

杜校长离职已有20几年，但他过世的消息发布后，不少校友和前任教师都去探丧，可见他备受爱戴。

杜校长给我留下最深刻的印象是他目光长远。早在1990年代，他就比教育部早30年取消了年中考试。除了测验和考试，他也要学生把学习重心放在体育、领导能力，并且学习打破自己的惯性思维。当年的他已看到电脑科技的重要性，要求学生都上电脑课。之后，他也是开拓中国市场的先驱，早在1990年代就看到中国的潜力，把学生带到中国进行沉浸式学习，了解中国文化，好让他们在中国经济快速发展时期，能在与中国人商洽时如鱼得水。因为他一直走在时代的前端，学生受惠于他的远见与胆识，所以不少华中校友都学会“不按牌理出牌”，成为成功的企业家。这一点杜校长功不可没。

他的另一大贡献，是为学生创造很有人情味的读书环境。虽然当年竞争激烈，并有学校排名制度，但在我的记忆中，他一视同仁，从不为了学校排名要求学习能力较弱的学生放弃不擅长的科目，反而要求大家努力。成绩最好的班级和功课最弱的班级，都分配到一样的好老师。在他的领导之下，很多老师，甚至食堂卖水的阿伯，都在学校服务很多年，拥有很深厚的爱校精神。

在这种不分彼此和互相扶持的环境下学习，学生当然学得更起劲。无可否认，杜校长的确影响了一整代的学生。

我受惠于杜校长的领导。因为他，我结交了许多一辈子的朋友。因为他，我对自己更有自信，更敢在艰难的环境下迈出勇敢的一步，接受不同挑战。我相信很多校友都跟我一样，受到他的恩惠。

杜辉生校长，谢谢您的用心，我谨以此文致敬。永别了，华中校友敬爱的老杜。