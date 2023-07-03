交流站：谈孤独死与安乐死

随着社会日益加重的老龄化趋势，孤独死的案例在日本和韩国等地时有所闻。孤独死是指独居老人在无亲人和友人的倍伴下，在家中孤独地死去。孤独死的现象折射出当今社会高度发展的一种无奈。

老龄化给社会各方面带来沉重的负担，尤其是对医疗设施的需求。癌症和失智症等各种病症，不只需要长期的治疗，完全康复的概率又很低，对身心的摧残，只有病人自身才能体会。对于长期照顾病人的家庭成员的身心也是一种考验。另外，由于各种原因而成为植物人的病人，也面对同样的困境。

由于受到宗教信仰、世俗观念等爱惜生命的道德框框所束缚，人们无法自由决定如何结束自己的生命。目前，世界上只有美国（非全部的州属）、加拿大、荷兰、比利时、瑞士等少数几个国家，允许公民在合乎所规定的条件下，选择安乐死。

我国推行的持久授权书（Lasting Power of Attorney），允许获授权者代表患有绝症的个人做出选择和医疗决定。如果个人自己无法这样做，在须要依靠医疗器械才能维持生命的情况下，获授权者可要求医疗人员“拔管”，提早结束生命。

安乐死与持久授权书在本质上完全不同。在生命不可挽回而进入倒计时，与其不惜一切代价抢救，长时间拖延病人身心的痛苦，安乐死应是人们的选项之一，不应被看成是合法的自杀。今日的文明社会对个人权利保有很大的尊重，缺少的只是对安乐死理念的支持及普及化。