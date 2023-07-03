交流站：与各方合作推广华文学习

谨答复《联合早报·交流站》于6月24日刊登的陈楚芬读者投函《加强华文课程实用性》和6月27日刊登的张彦读者投函《语文教育需家校合作》：

我们同意陈女士和张女士的看法，即把华语作为一门活生生的语言来学习是很重要的，这样学生才能看到在日常生活中使用华语交流的意义。

教育部和学校认识到，贴近生活的内容和互动的教学方法，可以增强学生的华文学习效果。因此，教育部定期更新华文课程，将现实生活环境和权威材料纳入其中。例如，小学的华文课程涵盖从自然科学到科技的各种主题，而中学的华文课程则在此基础上，更深入地分析当代问题和时事。教师也使用各种创新的教学法，如讲故事、角色扮演和玩游戏，来提高学生的兴趣。

教育部与推广华文学习委员会及各社区伙伴紧密合作，全年举办各种活动，培养学生对华文的兴趣，并创造机会让学生在课外学习和使用华文。例如，推广华文学习委员会最近举办了一年一度的“与声剧来”中文广播剧创作比赛和全国中学生灯谜比赛，让学生以有趣和互动的方式使用华文。学生也可以期待7月举行的2023年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛大决赛。

家长在塑造孩子对语言学习的态度和心态方面扮演着重要的角色。我们鼓励家长为孩子提供在家学习和热爱华语的机会。例如，家长可以观看华语电影或电视节目，听华语歌曲，并在日常对话中使用华语，让孩子学习新词，了解在生活中使用华语的意义。

教育部会继续与学校、家长和社会各界合作，使华文学习充满乐趣，并创造一个有利于培养和加深学生热爱华文的环境。

（教育部 课程规划与发展司（第一司）统筹司长 汪光鸿）