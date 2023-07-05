交流站：昔日防老今日烦恼

人口急速老化，单身者逐年剧增，造成人口替代率下滑，是现今许多发达国家政府都面对的棘手问题。

旧时代，家家户户都重视传统家庭观念，几代同堂的大家庭比比皆是，认为多子多孙才是福。男女到了适婚年龄都必须嫁娶。婚后生活无论多辛苦都要生儿育女，认为父母生育他们，他们也应延续香火。当时的婚姻也都能持久，少有离婚事件。

如今，环境改变了，年轻一代对婚姻的观念改变了，结婚不想生育，喜欢过二人世界，也较重视眼前的生活质量，不太考虑长远的未来。年轻一代不想生育的原因很多，认为生活压力大，开销庞大，有了子女后会更难以应付。

建国初期，国人生育多，1966年是竹脚妇幼医院的巅峰期，共迎接了3万9856个新生儿，平均每天有109个婴孩诞生。为了遏制人口增长过快的步伐，政府于1966年成立了“家庭计划与人口委员会”，并于1970年全面提倡“两个就够了”的小家庭政策。政策推出后，婴儿的出生率便逐年下降，到了后来“两个就够了”的政策喊停。

如今，我国的人口替代率已下降至历史新低。生育率低下加剧人口老龄化的挑战，导致劳动力市场萎缩，使经济发展失去活力。

政府为了扭转局势，提高国人的生育率，多年来推出有选择性的鼓励生育配套。除了发放丰厚的婴儿花红，以及为儿童培育户头填补金额，产妇的坐月假期延长到16周，新生儿的父亲可享有两周的法定有薪陪产假，让年轻夫妇在申请预购组屋时享有优先分配权，在购买转售组屋时，获得更高额的公积金房屋津贴。可是这一切似乎依然收效不大。

国人对成家和生儿育女的意愿仍然强烈，但实际情况并非如此，意愿与事实有相当大的落差。主要原因是，养儿育女不是一件简单的事，多子多孙在现在的观念里，甚至变成一种累赘，最好不要生育，免得徒增烦恼。

如今结婚有烦恼，不结婚也会有麻烦。单身贵族会赚钱，生活无忧，但人总会老，老来生活寂寞无依无靠，病痛没人搀扶、关心和问候时，后悔已来不及了。结婚生育子女，疏于管教，父母也有麻烦。

我认为到了适婚年龄的男女，还是要考虑结婚，至于子女会否孝顺，那是另外一回事。只要往好的方面想，积极面对家庭生活，或许会有意想不到的收获。