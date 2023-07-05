交流站：应开始探讨“安乐死”议题

阅读了《联合早报·交流站》于7月3日刊登的刘木添读者投函《谈孤独死与安乐死》，我觉得随着婴儿潮一代步入乐龄，社会日益加重的老龄化趋势已无可逆转，确实是时候让社会大众开始思考“安乐死”的话题。

在国家层面，老龄化给社会各方面带来沉重的负担是不言而喻的，国家财政上的负荷也是免不了的。在个人层面，与其活得毫无尊严与毫无价值，社会应该赋予个人有选择以安乐死离世的权利。

我年轻时，曾在义工朋友的安排下，夜访末期病人的病房，事隔40年印象还是历历在目。昏暗的病房，整排病床上的病人，都在等待死亡的招唤，时不时可听到痛苦的呻吟声。据义工朋友说，病人多数已无法行动、无法言语、无法自己进食，自然也无法自理。饮食梳洗都得假手医务人员与义工。他们盖着眼睛是在睡觉，睁着眼睛是在告诉这个世界他们还活着。可活着是种折磨、痛苦，也拖累周遭的人。

《联合早报》7月1日的一篇报道指出，本地70岁至79岁自杀身亡的人数，去年激增到48人，比前年的30人增加六成。老年人厌世，除了财务和家庭之外，病痛与毫无人生价值占相当的比例。与其苟延残喘，让他们选择离世，应是可被接受的选项。因此，刘先生提出的“安乐死”课题是恰逢时宜的。

虽然宗教信仰和爱惜生命的世俗传统道德观会不赞同“安乐死”，但新时代的人生观也应受重视。当生命即将走到尽头的时刻，是否能让人们可以不受病痛折磨，选择有尊严体面地离开这个尘世？

“安乐死”并不是新的议题，只是没有受到关注。再过10年，当许多年长者步入70岁至80岁的银色年华时，承担医疗费将是极大的考验。让身患重症且有意愿提前离开的老年人能安详离开，是政府现在应该开始思考的议题。因为这须通过广泛讨论，争取社会共识，再通过国会辩论立法，需要不少的时间准备。因此，现在是时候在新加坡开始探讨这个议题了。