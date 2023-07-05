交流站：如何使用新山关卡自动通关系统

我和妻子于6月16日首次使用马来西亚柔佛新山关卡的自动通关系统入境马国。整个过程非常顺畅愉快，因此想和读者分享这个快捷便利的方式，让更多人受惠。

以下是如何上网填写电子入境卡，以便申请在马国新山关卡使用自动通关系统（E-Gate）的步骤：

一、首先，申请者可使用手机或电脑的浏览器输入Malaysia Digital Arrival Card，就会来到马来西亚移民局，数码入境卡的官方网站。

二、选择“注册”（REGISTRATION），输入个人资料和出入境日期，然后点击“提交”（SUBMIT）。

三、选择“检查注册”（CHECK REGISTRATION），查阅是否注册成功；然后，可将信息截图以备日后查看。

在成功注册后，首次使用自动通关闸门之前，还有一些重要的步骤要注意。

首先，第一次上网填写入境卡并注册成功后，在入境马来西亚当天，还是要使用有移民局官员驻守的柜台，通知负责的柜台官员，已经申请自动通关系统。官员就会进行生物辩证扫描，完成后，下一次入境新山时就能使用自动通关系统。

其次，每一次入境新山前，都必须上网填写电子入境卡，才能使用自动通关系统。最早只能在入境前三天内（包括入境当天）这么做。国人也可以选择在入境当天才上网填写，然后就可以使用自动通关系统往返新山。

希望以上的分享，对经常需要由陆路往返马来西亚的国人有所帮助。