交流站：塑料袋收费真能环保吗？

从7月3日开始，全岛大型超市开始推行塑料袋收费制。通过对塑料袋收费的方式，希望减少使用塑料袋。但这样做真的有效吗？还是只会降低超市的营运成本？这对超市是有利的，顾客使用塑料袋，超市可以收费；不使用塑料袋，超市成本也会降低。

我不知道有多少人和我一样，会把从超市带回来的塑料袋收起来，当垃圾袋使用。如果我不用超市的塑料袋，不还是要自己另外买塑料袋来装垃圾吗？这样一来，塑料袋的使用量似乎并不会真的减少。

记得过去父母辈去菜市场买东西，并没有用那么多塑料袋，都是用篮子挑选要买的东西，老板结算后只会用一个大塑料袋装所有的东西。有些甚至自己带菜篮去买东西后，连一个塑料袋都没用上。

现在的超市，所有的生果蔬菜都已用了大量的塑料保鲜膜包裹，人们再用透明塑料袋包装，单是付费前就已使用了好些塑料袋。哪怕最后是用了自己的环保袋，但之前所使用的透明塑料袋又怎么能算是环保呢？

我们到超市购物，就是图个方便。如果要时刻记得带环保袋，真的不方便，因为我们很难预算会购买多少物品。至于肉类和海鲜，还会有血水渗透，除了会弄脏环保袋，可能还会弄脏所乘坐的公共交通工具。

在物价飞涨的时代，人们在消费时都会仔细计算，而塑料袋收费是一种变相的涨价。它不单增加生活开销，关键是环保的效应微乎其微。我认为，若真想环保，根本就应完全不提供塑料袋，直接在柜台售卖价格合理的环保袋。若选择不买环保袋，就自己空手把东西带回家，或许还可以培养更谨慎的购物习惯，减少浪费，否则就培养自己带环保袋的好习惯。

环保绝对不是一件简单的事情，要达到目的须要从生活层面着手。要真的减少塑料的使用，是不是该从产品的最初设计开始才会更有效？少用一次用塑料牙线、少开冷气、少买罐装饮料，以及少用一次用外带塑料盒。这些习惯的建立，比起推出塑料袋收费制，对环保不是会有更大的效益吗？