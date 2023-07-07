交流站：反思塑料袋有害论

大型超市必须为每个使用的塑料袋，向顾客收取5分钱的措施，今年7月3日开始实施。

为什么对使用塑料袋要如此积极地“打压”呢？所提出的理由是，塑料会永久存在并会污染地下水，对环境造成极大的危害，也影响农作物吸收养分和水分导致减产。废弃的塑料制品，当作食物误吞后，会导致海洋和陆地动物死亡。焚烧塑料垃圾，会释放不利于环境的有毒气体。

塑料袋收费制生效后，变成是针对上超市不用环保袋的购物者的处罚，当然购物者也可以选择不用它。

根据资料显示，地球已有40多亿年的演化历史，海洋陆地上生存着的生物，以及堆积沉淀的物体难计其数。它们不完全都对环境有良性作用，地球轮转了几十亿年，岂是区区的塑料袋，就魔幻般地会造成地球环境的毁灭。

我们面对的气候变化，也许是宇宙运行的某种反应，自然科学家只能不断地寻找原因与对策。从有文明开始，人类的发展过程突飞猛进，我们现在大部分人的生活都变得舒适轻松。只要人类在科学领域的研究成果能够精益求精，我认为可循环的塑料替代物应指日可待。比起能当场置人于死地的枪械和对人体健康一无是处的烟草，塑料物的危害性，应算是小巫见大巫。

我虽然认为购物袋应在购物时适量免费配发，但计划既已推行，我们还是要遵守，为环境略尽绵力。