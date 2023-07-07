交流站：共同努力保持环境清洁宜居

谨答复《联合早报·交流站》于7月1日刊登的张国城读者投函《咖啡店非吸烟区形同虚设》：

我们感谢张先生的投函。国家环境局对藐视法律规定的吸烟者，持严厉的立场。我们的稽查人员积极检查和巡逻吸烟热点，以及公众举报的场所。在2023年的上半年，环境局针对在室内和室外禁烟区违法吸烟的行为，共开出超过7000张罚单。

法律也规定，禁烟场所的经营者和管理者要求吸烟者停止吸烟，如果对方拒绝停止吸烟，则必须离开场所。如果对方拒绝配合，经营者和管理者可以要求环境局人员给予协助。未依法执行的经营者和管理者若被定罪，初犯者将面对不超过1000元的罚款；若重犯，每次将面对不超过2000元的罚款。去年，环境局对没有依法要求吸烟者在禁烟区停止吸烟的经营者，共采取了39次的执法行动。

自2017年6月起，环境局已停止接受包括咖啡店在内的零售食肆设立吸烟角落的申请。现有的吸烟区则可以继续保留，直到咖啡店的现有执照被终止或取消。

目前，我国已有超过4万9000个室内和室外的禁烟场所。除了执法以外，大家也须要共同努力，保持清洁宜居的环境。我们呼吁吸烟者在公共场所吸烟时，要有社会责任感，不要在禁烟场所吸烟。家人、朋友和公众的友好而及时的提醒，有助于加强正确的社会行为和规范。

（国家环境局 环境卫生行动司司长 张明顺）