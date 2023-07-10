齐心合力提高结婚与生育率

正如林先生所说，人口老龄化和出生率下降是许多国家都关注的问题，我们也同意，约会、结婚和组建家庭是非常个人的决定。然而，我们有理由抱有希望，因为新加坡人的结婚和生育意愿仍然很强烈。2021年婚姻与生育调查发现，80%的年轻单身者对结婚和生育仍有强烈意愿，超过90%的已婚新加坡人希望生养至少两个孩子。

我们需要全社会共同努力，建立一个重视和支持家庭的有利环境。政府有一套支持新加坡人结婚和生育的全面措施。这些措施包括经济援助、住房、学前教育、医疗保健、工作与生活平衡。我们的调查发现，这些措施有助于让新加坡人安心，帮助他们分担养育子女的费用和压力。我们会继续根据需要，完善和检讨婚姻与生育政策。

正如2023年财政预算案所宣布的，我们正在进一步加强援助措施，通过调高婴儿花红现金奖励（Baby Bonus Cash Gift）和儿童培育户头（Child Development Account）的补贴，增加对儿童成长阶段的经济援助。从2024年1月1日起，由政府承担薪资的在职父亲陪产假（Government-Paid Paternity Leave）将增加一倍，从两周增加至四周，以帮助父母更好地兼顾工作和育儿责任。欲了解更多信息，请浏览www.madeforfamilies.gov.sg。