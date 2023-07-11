交流站：关注环境与公共健康课题

读了《联合早报·交流站》于7月8日刊登的陈小川读者投涵《应重新探讨我国禁烟策略》，和7月6日刊登的黄精明读者投涵《日本厕所文化值得借鉴》，我完全认同两位读者的观点。

我认为当局可以考虑将更多场所列为禁烟区。最近珍珠坊熟食中心整修后，重新开业迎接食客，熟食中心旁边的小广场竟然放置了三个让烟客可以丢烟蒂的垃圾桶。每天都有大批烟客聚集在那里抽烟，二手烟不时飘进用餐区，影响食客。珍珠坊这一带是很多年长者爱购物、聚集、用餐和聊天的地方。二手烟对年长者的身体影响更大。既然乌节路已被列为无烟区多年，牛车水和珍珠坊一带可否也列为无烟区？尽量局限烟客只能在指定的角落抽烟，减少二手烟影响游客和食客的情况。

其次，南洋理工大学竟然在2017年设立了吸烟区。我记得以前在南大就读时，没有看过有人在校园抽烟。某天去南大中医诊所时，赫然发现诊所外不远处就设了一个指定的吸烟区。我向有关当局查询并建议将吸烟区移开，毕竟那里是病人去中医诊所的必经之路。很可惜，建议并没被认真看待。

再者，理工学院和工艺教育学院校外经常有学生聚集抽烟。实际上，离校门五米的范围内是不准抽烟的。购买香烟的最低合法年龄，和上调烟税等措施，似乎都没能抑制青少年染上抽烟的恶习。为了帮助未来的主人翁不染上烟瘾，我们务必扩大校园与周围的禁烟区。新加坡国立大学是全面的无烟校舍，相信南大也可以做到。

最近推出的健康SG计划，正是推广“无烟一代”的良机。禁止从某个年份出生的孩子买香烟，几十年后，我国就可以成为一个真正的无烟国。至于现有的烟客，有些在家中吸烟，二手烟严重影响邻居，这类事件也应严厉管制，不能让一个人的抽烟习惯，剥夺他人享有新鲜空气的基本人权。