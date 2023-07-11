交流站：禁烟政策应从无烟住家开始

读了《联合早报·交流站》于8月7日刊登的陈小川读者投函《应重新探讨我国禁烟策略》，作为一名二手烟受害者，我同意文中的建议。

这么多年来，我国对二手烟危害的管控有限，执法方面更有待加强。不过，陈先生忽略了一点，当越来越多公共场所开始禁烟，唯一合法的吸烟场所便只剩下自己家里了。这一来，家就成为二手烟害的“重灾区”。家里反而成为非吸烟者接触二手烟最多、时间最长的地方。

此外，在家吸烟会增加火患风险，就好像7月1日《联合早报》刊登的一则死因研讯报道《疑烟蒂余烬燃纸箱勿洛火患酿三死一伤》，三条性命在火灾中丧生，另一人一年多了仍处于植物人状态，全因一名吸烟者的粗心所致。如果我们继续让吸烟者在家中吸烟，类似的火患仍然会发生，不仅无辜者丧生，还会造成财产损失并殃及邻居安全。

目前，没有法律限制吸烟者在家里吸烟的次数、时间和时长，他们可以随时随地吸烟，罔顾给邻居带来的不便和健康伤害。期望非吸烟者一直关闭门窗是不公平的，因为每个人都有呼吸新鲜空气的权利。长期处于二手烟的环境中，必会危害健康，唯一能够有效避免遭受二手烟危害的方法，就是家里也完全禁烟，推行“无烟住家”。

住家禁烟，可以防止火灾发生，减少患上二手烟相关的疾病。美国、加拿大、澳大利亚和英国等多个国家，已经实施了无烟住房政策，以保障居民的健康和生命。我希望我国政府也尽快跟进，毕竟吸烟有害无益。一个人吸烟，其他人都在为吸烟造成的危害付出代价。

卫生部应推出更多措施和计划鼓励人们戒烟。每个人的自律性以及适应力不同，对于那些无法成功戒烟的吸烟者，可以尝试改用无烟草产品，如尼古丁贴片、含片和口香糖。这些产品不会引起火患，也不会制造二手烟，可以在家中使用。至于那些不戒烟又不配合的顽固吸烟者，应为他们的行为负责。因此，我希望政府能够落实无烟住屋政策，保护居民的安全与健康。