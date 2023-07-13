交流站：土管局是否有妥善管理黑白洋房？

最近人们关注的课题之一，莫过于黑白洋房事件。经过六个多小时的国会辩论，总算有了结论。那就是两位部长在租黑白洋房的过程中是清白的，并没有存在任何贪腐的问题。相信大多数国人都会接受这样的结论，不过唯一使人感到有些遗憾的就是观感的问题。

针对事件的细节，各大媒体都已有详细的报道，但我现在想要谈的是新加坡土地管理局，是否有尽到管理国家资产的责任。

根据报道，莱道路26号是在2018年6月出租给尚穆根的。在那之前，这套房产自2013年12月就空置着，达四年半之久。至于出租给维文的莱道路31号就更久了，自2013年7月以来空置了六年多。我想请问土管局在管理国家房地产方面的准则是什么？为什么这两栋黑白洋房空置了这么久，都无法将它们租出去？如果不是两位部长有个人需求，恐怕这两栋黑白洋房到现在还空置着。

我猜想在2018年期间，租房的需求相当低，租户所开出的标价，可能低于土管局的参考租金。不过，对于富裕人士而言，如果想要住豪华洋房，租金并不会是他们的主要考量，更重要的是洋房是否保养得好，设备是否齐全，以及四周的环境是否优美。

从报章上刊登的照片和维文的说明，洋房在维修前可说是“百孔千疮”。屋顶漏水，地板穿洞，外墙脱色，内部霉气冲天，而且还白蚁为患等等。请问这样的屋子，有谁要来住？两位部长之所以能接受这样的状况，主要是因为他们自己有房子住，可以等到维修好了之后，自己再花一笔钱装修后才搬入居住。按照常理，土管局应当将所有的国家房地产保养到位，并且保持在随时能够出租的状况，而不是等到有租户感兴趣时才来维修。

新加坡属于热带气侯，高温天气和高湿度，会使得那些因无人居住而长时间封闭的房子很快发霉，腐蚀愈来愈快。当黑白洋房从2013年开始空置时，相信损坏的情况并没有那么严重，当时的维修费可能只需20万元，和六年后相比，至少可以省下30万元。当年如果维修得当，应能以每个月2万元租出去，六年内政府就可以净得100多万元的收入。在这方面，土管局是否曾仔细计算和考虑呢？