交流站：国人应如何监督政府？

《联合早报》6月29日的头版大标题报道，《两部长租住黑白洋房不涉贪腐和滥权》，7月4日的头版刊登的则是《李总理：尚穆根和维文没错仍相信他们》。是的，这起黑白洋房事件成了国人热烈讨论的话题。但对我而言，更值得关心的是“综合诊疗所无法预约”“网上诈骗案件是否有更有效的预防”，甚至是“黄循财副总理接管金管局主席和GIC投资策略委员会主席，对我国的金融体系和经济前瞻性有多大的影响”。

这并不代表部长租住黑白洋房的课题不值得关注，而是正如李显龙总理所言，关键在于程序是否出现违法或滥权。国会7月3日开会时，花了不少时间讨论这件事，政府也认真地把整件事彻查清楚，至于结论已不言而喻。

其实，当这起事件发生时，我老神在在，因为这个打小就和我一起成长的政府，在我心目中就是个很谨慎的政府，对于是非对错一般不越雷池半步，把维护自己的声誉看得比任何事都重要。

我同意，身为新加坡人，我们要睁大双眼监督政府，但绝不是无事生非，因为如果这样做，国家会陷入所谓的“泥泞”战，今天这个部长，明天那个公务员，后天搞不好轮到哪个部门都要证明自己的清白。当我们的政府必须一再证明自己的时候，国家就会陷入内耗和空转。更有甚者，今后哪里还会有人才愿意为国效力？

当然，有人认为身为部长怎么有如此财富能租住黑白洋房，对此我有些无法理解。如果以部长的薪金和他们的能力，都还负担不起，那恐怕才是真有问题。从建国总理李光耀的时代开始，新加坡就提倡“高薪养廉”，就是希望国家能付出相应的薪资，确保我们的部长和高级公务员能更专心为国家和人民服务，不用担心和其他领域的领导阶层相比时，因差距太大而心生贪念，误入歧途。

身为国民，我们是应该监督政府，了解政府对今后国家经济走向准备采取哪些发展策略，让企业和国人在现在和未来的激烈竞争环境中稳步前进。同时，政府在医疗、公共卫生和持续绿化所落实的政策与措施，到底能否发挥预期的作用？这才是身为一个负责的新加坡人应积极参与的事。