交流站：我心目中的民选总统人选

我对来临的民选总统选举既感兴趣，却又不是很熟悉，毕竟民选总统选举和一般大选不一样。我本身是立国一代，印象中只参与过两次大选的投票。

全国大选，是让国民从各大政党和一些独立人士当中，选出代表自己选区的国会议员。总统选举是选出一位超越党派，为人正直且品德高尚和声誉良好，众望所归的国家元首。

据我所了解，新加坡民选总统的职责包括保管国家储备金的第二把钥匙；委任获多数国会议员支持的议员为总理；可以否决法定机构和政府公司的预算；在听取内阁的建议后，有权赦免死囚罪犯等等。

然而，我更盼望民选总统是一位能够深入民间，熟悉各阶层人民的生活挑战与感受的人。从过去历届总统来看，每一位都有各自的专长，并且能够将专长发挥在总统职责上。

民选总统的职责远远超越一名国会议员。所以虽然有资格参选的候选人都不是泛泛之辈，但我还是会认真比较每一位候选人，并参考不同的新闻报道对他们的评价，才投下手中神圣的一票。

到目前为止，我们还不肯定是否会有超过一位候选人，即使只有一位合格的人选不战而胜，我也盼望他能充分利用各种管道，多与国人沟通，尤其是一般民众。总统若能积极听取民意，必将更令人尊敬与佩服。我认为一位受人民爱戴的总统，应该是亲民和了解民众的人选。