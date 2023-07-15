交流站：新加坡怎么了？

最近新加坡的新闻好不热闹，先是两位部长租黑白屋被指滥权，国会议长在国会用词不当，然后就是交通部长易华仁被贪污调查局约谈，像是在平静的社会，一连投下了几颗震撼弹。

新加坡自1965年独立以来，只用了一代人的时间，就从第三世界跻身第一世界，并以高度的经济发展水平、廉洁高效的政府和优美整洁的环境，赢得世界的普遍赞誉，也成为吸引很多国家相继来考察和学习的对象。可经过最近这一连串的事情后，坊间不禁问道：“新加坡怎么了？”反映了我国在维持廉洁方面所面对的挑战。

回顾历史，新加坡并非想象中的一帆风顺。1986年，时任国家发展部长郑章远被查出私受100万元贿款。他当时要求会见已故建国总理李光耀，希望商讨解决办法被拒，最后不幸选择了自杀。新加坡在37年后又再次发生部长被调查的事件，难免引起坊间议论纷纷。就像长时间生活在清澈的水里的鱼，对水中任何微小的污染都非常敏感一样，习惯平静生活的新加坡人可能难以接受这样的冲击。

但让人欣慰的是，即便时隔近40年，李显龙总理仍然秉持着建国初期领导人的治国原则，不会因为怕事件令执政党和政府难堪而选择护短，更没有对人民隐瞒事实真相，突显了我国对贪污依然采取零容忍的态度。新加坡向来积极遏止贪风，以此在国际闻名。根据国际反贪组织“透明国际”2022年公布的指数，新加坡排名全球第五、亚洲第一。我希望新一代的领导人在黄循财副总理的带领下，也能够坚持这个崇高的治国原则。

虽然最近接连发生的事情，可能使公众对政府的信任产生一定的影响，但并不意味着新加坡的制度有缺陷或有什么大问题。相反，这显示我们的反贪机制不仅健全，在面对挑战和复杂的问题时，仍能有效制止贪腐。当然，部长协助贪污调查局的调查还在进行中，针对目前的情况做出结论还言之过早。这是新加坡在这么多年的发展过程中，再次面对的挑战，需要新加坡政府和人民共同面对和解决。