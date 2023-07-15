交流站：电单车骑士如何避免发生车祸

《联合早报》最近报道，今年首季涉及电单车骑士和后座乘客的致命车祸共21起，与过去两年同期相比增加近一倍。

骑电单车者多为年轻人，因为方便又快捷，且可避免交通堵塞。冠病疫情期间，送餐行业兴起，也出现许多与物流相关的工作机会，路上的电单车骑士增多，交通意外事件似乎也随之增加。要避免发生车祸，电单车骑士可参考以下的建议：

一、应避免快速穿梭车龙之间。这是电单车骑士的通病。如遇堵车情况，还算情有可原，不然这样做很容易出意外；

二、避免从行驶中的车辆左边超车。这是不正确也很不安全的做法，因为左边是多数驾车者的盲点。我就有好几回目睹意外的发生，甚至亲身经历过；

三、碰到下雨天，最好不要骑电单车，改用其他交通工具代步。因为雨天路滑，能见度也受影响，一旦有车辆紧急刹车，电单车的车轮驶过马路的油漆线时，车倒人翻是很难避免的；

四、谨记骑行时千万不要超速，并且保持紧急刹车时所需的安全距离，否则后果不堪设想；

五、骑电单车千万不要接载孕妇，尤其是已接近产期的孕妇。随着她们体重的增加，行动会越来越不方便，更何况行驶中的震颤也对孕妇的身体有不好的影响；

六、每次骑行前，应确保电单车的机械和功能运作良好。若出现问题，应赶快维修及定期做全面的检查和保养。

车祸是可以避免的，所谓“一次事故也算太多”，公路安全是每一个公路使用者的责任，应遵守安全骑行的原则。