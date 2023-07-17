交流站：特需者也能贡献社会

早报网昨天（7月16日）的报道《新培训计划学习护老 助特需者拓宽职业道路》，介绍了长老会社区服务成功地培训和安排了数名特需学生到乐龄护理中心工作。这些通常是被照顾的特需者，扮演起照顾者的角色，这样的工作安排，很令人赞许。

这项新尝试有助于打破人们对特需者的成见，也为特需者提供新的工作机会。然而，看护工作需要高度的沟通技巧和生活能力。除了培训这些年轻人，我相信，教导被照顾的老人如何与这些特需看护进行互动与合作，也是非常有必要、有益的。

从长远来看，建立相互理解对于此类工作的可持续开展至关重要。