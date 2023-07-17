交流站：福岛核废水排放入海存隐忧

日本福岛第一核电站于2011年在地震和海啸中损毁，东京电力公司为防止燃料棒熔化而注入大量的冷却水，至今年6月15日，加上地下水和雨水的汇入，核发电站内的上千座储罐已存放了130多万吨处理水，接近饱和点，必须紧急处理。

核废水排放入海，虽是个别主权国家的权力，但也得负责任遵守国际法则，毕竟太平洋不是专属于日本，而是区域国家共有的海产来源地。

日本把太平洋当成自家的“下水道”，已开始计划把处理水排放入海。倘若这样做，几个月后海洋生物体内将可能聚集放射性元素，这不但损害海洋生物的基因，也对人类的健康有害。将来其他的海域也可能会受到严重污染，以致世人不敢食用海产。目前，在日本福岛捕获的海鱼体内，已检测出核放射性物质超标。

各国对日本进口的海产务必严格检测，受核污染超标的日本产品一律不得进口。虽说世界各地的核电厂都有排放废水的做法，可是对于如何安全处理核废水和核废料，却很少人有具体了解，因此引发对核发电安全性的关注。

核废水排放入海涉及的范围大，邻近国家首当其冲，近几年来纷纷劝阻、抗议和反对，但日本政府似乎听不进去，坚持把核废水排放入海是最经济和快速的解决方法。日本一直坚持核污水已经处理好了，对环境绝对没有任何危害。

最近，太平洋岛国专家提出一项建议，要日本用核污水和混凝土搅拌去做他们的基础建设，日本政府却拒绝了，声称用核污水搅拌的混凝土受热，会导致放射性物质的蒸发，会对人体有害。日本政府的这种立场非常矛盾，必须给予谴责。

有一种普遍看法是核污水无论经过多少次的处理，依然含有放射性物质，会破坏人类的基因，渐渐使人致癌，影响人类的下一代产下各种畸形的胎儿和引发其他病症。

日本二战曾饱受原子弹的影响，死伤惨重，辐射的伤害引发的怪病接踵而至，成为社会的隐忧。但日本迄今依然计划把处理水排放入海，恐怕将害己害人。希望日本政府能及时悬崖勒马。