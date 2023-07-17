交流站：公共交通上应避免音量扰人

近来在地铁和巴士上不使用耳机，高音量观看视频、与他人视频通话和玩游戏的人越来越多。许多人似乎已不再顾虑社会规范和在公共空间的彼此尊重，干扰其他乘客的休息和安静环境。这种趋势在小学生当中也开始出现。

在公共场所，每个人都享有安静与和谐环境的权利。地铁和巴士也不例外，人们通常期望这些地方能保持安静和彼此相互尊重。高音量观看视频、打游戏和视频通话都会打破这一社会规范，也影响其他乘客无法专注于自己的活动，如阅读、休息或轻声与他人交流。这种行为缺乏对他人权利的尊重。

当然，人们在地铁和巴士可以轻声交谈、打电话，或与他人短暂互动。然而，若声量太大就会破坏安宁，对他人造成影响。

我同意每个人都应有自己的私人空间，他们有权在地铁上观看视频或打游戏，寻求娱乐和放松心情，但不顾及他人感受，不使用耳机而以高音量来满足自己的需求，是自私和令人感到不快的。这样的行为甚至可能影响一些人的心理健康。

我希望有关当局和交通业者借鉴日本的地铁环境，做出以下的管控措施。

一、加强公共意识和教育：通过广告宣传、标示、公共信息等，向乘客传达地铁、巴士的行为规范，包括保持安静和尊重他人的权利、提醒乘客应该使用耳机。教育活动和社区讨论也可以提高人们对于公共空间规范的认识。

二、乘客互助和沟通：鼓励乘客之间进行友好的互动和相互提醒，如果发现有人做出音量干扰他人的行为，可以礼貌地提醒。这种互助和沟通的行为可以加强对规范的遵守，并促进乘客之间的相互理解和尊重。

综上所述，新加坡是可以创造一个更和谐的公共交通环境，让每个人都能够享有安宁的旅途，让我国朝更优雅的社会发展。