交流站：整顿政治风气维护纪律至关重要

最近，新加坡的政坛频频出事，令人质疑议员和部长的品德操守到底出了什么问题？

首先，是两位部长涉及租住新加坡土地管理局负责管理的黑白洋房而受调查，接着是国会议长在议事厅用词不当，然后就发生交通部长易华仁被贪污调查局调查。紧接着是，国会议长与一名集选区议员的绯闻关系被暴露，双双辞职和退党。这数起政坛风波震撼邻里坊间，成了人们热烈讨论的话题。

人民行动党能够执政迄今，靠的就是“清廉为政，以民为先，说到做到，决不食言”，才获得民众的拥护与支持。

已故建国总理李光耀深知好些国家因政坛腐败不堪，以致多年来国家和社会都无法有效发展与进步。有鉴于此，他一上台便决心要把新加坡打造成一个对贪腐零容忍的廉洁国家。他提出修改宪法让贪污调查局在搜证时，有更大的权力，也可将调查结果直接向总理汇报。他也对自己执政团队内的腐败分子，毫不手软，坚决彻查到底。虽然有严刑峻法，依然有贪官触法，但他们都逃不过法网，没有特权也没有侥幸，都受到了惩治。

贪腐是国家的一颗毒瘤，它会阻碍国家的发展与进步，祸害无穷，必须彻底割除。我们很庆幸建国初期有李光耀的远见，才有今天繁荣发达的新加坡。

参政者如果真的想为国家、社会和人民服务，首先绝不能心存歪念，贪赃枉法假公济私，也得注意个人的品德操守，必须做出很大的个人牺牲，这不是一般人都可以承受和办得到的。倘若选择参政，一开始就心存邪念而另有目的，想利用职权之便徇私舞弊，自肥自利，早晚都会暴露。

副总理兼财政部长黄循财早前说，他和李显龙总理会全力保持和维护新加坡人对行动党政府的信任。行动党政府会坦诚透明，不会把任何事“扫到地毯下”，企图加以隐瞒，即使事件有损行动党和政府的声誉，或令他们难堪也不例外。这是行动党一路来的处事运作方式。他也表明，政府会坚持对贪污采取坚定的零容忍立场，会继续坚守新加坡人民期望政治领导人，具备严格的诚实、正直和廉洁标准。

无论哪一个政党的议员，若连该具备的人品和道德操守都没有，没有诚信，怎能代表人民在国会里议事？政府内阁成员和所有议员如若没有诚信或涉及绯闻事件，就会影响政府的声誉。所以，执政党要求团队内的成员必须有高水准的品德操守。

政坛掀起波澜，党员触犯纪律，政党就应该开除党籍，拨乱反正。部长和议员也一样，只要意志力不强，就会敌不过金钱的诱惑或卷入绯闻。整顿歪风，维护党纪是各政党必须实行的要务。