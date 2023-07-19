交流站：HIP有一年维修缺陷责任期

谨答复《联合早报·交流站》于7月1日刊登的黄德福读者投函《家居改进计划设备质量差》：

家居改进计划（Home Improvement Programme，简称HIP）为居民改进组屋内部，以及解决较老旧组屋的一些常见维修问题。出于公共卫生、安全或技术原因，组屋有必要展开基本改善工程，政府会为新加坡公民家庭提供全额资助。这包括更换铸铁污水管和废水管、修补剥落的混凝土，以及以新式晾衣架取代现有的晾衣杆插孔。选择性改进配套包括翻新厕所，以及更换大门、铁门和垃圾槽，居民只须为得到高额津贴的所选项目支付费用。

HIP项目所使用的材料和配件，都经过建屋发展局的挑选和筛查，以确保它们符合业界标准。建屋局也聘请顾问，监督承包商每日的施工情况，并检查工程是否按时间表及指定要求进行。竣工后，我们会与组屋屋主一起检查已完成的工程，以确保一切妥当，然后才把单位交还给屋主。

在建屋局组屋进行的HIP改善工程，均有为期一年的维修缺陷责任期（Defects Liability Period），从该组屋区的HIP完成之日起生效。就黄先生的情况而言，他所在组屋的HIP工程已于2017年12月1日，也就是五年多前完成。在黄先生最近的反馈之前，我们并没有收到他或同一组屋区其他居民对HIP配件的反馈。

我们已联系黄先生，处理他所提出的问题。

建屋发展局处长（翻新工程管理）潘在锐