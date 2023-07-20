以新作业方式评估学生能力

《联合早报》于7月17日刊登了一则报道《李总理：做考试练习没坏处但不宜过度》。李显龙总理在德义小学举行的社区发展理事会教育优异奖颁奖礼上说：“政府致力打造更广泛和包容的教育制度，尽力让每个学生能按各自强项，发挥所长。”李总理也指出，“有些学生可能会自行做考试练习，这么做虽然没有坏处，但不宜过度。学校会通过考试以外的评估方式，了解学生掌握了哪些内容，以及他们在哪方面需要更多帮助。”

目前，学生的确做太多考试练习，已感到厌倦。除了能巩固所学外，并不能获得更多新知识，因此，除了酌量给学生做一些考试练习外，学校应分配一些较灵活的作业，让学生做起来更有新鲜感，能刺激他们思考。以华文为例，作业的设计要难易兼顾，让他们多动脑筋。如果能从作业看出学生在听说读写各方面的能力表现，才算达到评估的目的。

我过去教学时曾选用新闻、课文和图片，并采用分组教学，按华文程度平均分配。我在教学的前几天就把从杂志上找来的《1819年新加坡河口的马来乡村》文章连同图片影印给学生，要学生仔细观看和阅读。我在正式教学时，利用投影机把图与文放映在布幕上，并把准备好的5个不同的问题发给各组，让他们在组长的主持下进行讨论，规定每个组员都要参与。讨论结束后，各组代表依序发表意见。教学重点是通过比较法，让学生说出过去和现在的新加坡河有什么不同，最终要他们明白人定胜天的道理。