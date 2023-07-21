交流站：在职场善用ChatGPT

我在工艺教育学院上课时，导师非常鼓励我们将ChatGPT运用在工作上。于是，我开始思考如何让公司的同事使用ChatGPT为他们解决问题。我也开始尝试用ChatGPT策划培训简报、项目计划书和出国参访的路线等，这些都是很伤脑筋，不知道应从哪里开始入手解决的问题。

但是，在工作上用ChatGPT，一个很关键的问题是，要知道怎么样针对困难提问。无法精准提问，ChatGPT就不能够给予我们一些有用的解决方案。掌握有效的提问技能，是目前社会和企业人才最欠缺的。

学会提问、敢于提问，已经不容易；若要掌握有效提问、精准提问就更难了。但这是身为管理层人员所必须具备的条件。很多时候，大家都只停留在“我听你说”，却没有思考如果不了解或听不懂，应如何去寻找答案。

ChatGPT为大家开启了一种全新的体验。只要能够精准提问，它就能够为你提供有效和可行的方案。虽然不是百分之百准确，却能够给你提供一个思考的方向，从而再进一步修订你的问题。如此反复的修整和提问，最终必定能够得出一个你能接受的方案。

这种思维模式，就像小孩子反复提出“十万个为什么”，从不断的提问，不断的学习中，你可以把ChatGPT这个了不起的工具，运用在工作和业务上。就怕你不敢用，用了之后，你就会体验到ChatGPT的厉害之处。