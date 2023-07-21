交流站：品牌是时间见证

品牌的产生，绝非一朝一夕的事，也非一蹴而就，它是时间的见证和经验的累积。品牌要持久，代代传承不容易，需要高瞻远瞩的领导人，但如果稍有不慎，就可能功亏一篑。所谓“创业难，守业更难”，因此，维护品牌是一场持久战。

许多人相信“老牌子”。各行各业中，都有值得人们信赖的老牌子。要出国旅游，口碑好、有信誉、经营多年的旅行社，是大家的首选。它们会为旅客安排精彩的行程，承担一切风险，让人安心。过年时买肉干，宁愿在烈日下排队几个小时，只因为它是历经80年三代传承的老牌子，坚持手工炭烧，所以成了品牌。

我国有很多历史悠久的酒楼餐馆也成了独特的品牌。它的食物形色香味俱全，加上具备舒适的氛围，打造了餐馆独一无二的特色。一个备受瞩目的品牌，自有它成功的要素。捍卫品牌，是件费心血的事。

首先，领导人的经营理念，必须以人为本，重视员工的付出，并缔造公司的文化，让大家齐心协力，愿为公司服务。领导人也须稳中求变，与时并进，才不被时代潮流所淘汰，反而让金字招牌越擦越亮。

其次，坚守诚信也很重要。商场同行间的信誉，能让自己走得更远。如果言而无信，或用不正当手段，图谋不轨，总有一天会被人识破，何来品牌可言？

品牌在管控品质方面极为重要。如果在某个重要环节偷工减料，忽视监管，就可能让辛苦建立起来的品牌声誉毁于一旦。另外，广告的宣传也不可少，但得诚恳得体，不夸大卖弄，让人看到业者的真诚，然后口耳相传。一些有内涵的广告话语，深入人心，过去多时，人们仍然记得。

总之，品牌指的是消费者对某个产品的认同，是品质优异的核心体现。业者得兢兢业业，用心维护，让品牌能永远传承下去。