交流站：霸凌是造成自杀罪魁祸首？

在社会的各行各业里，霸凌行为是极为普遍的。被霸凌的对象通常得不到关注，因性格软弱或有缺陷，被边缘化和排挤，最后被迫离职。霸凌者利用工作上的权势欺压他人，从中得到扭曲的满足感。当霸凌构成自杀或其他意外时，才会引起关注。我们或许应认真审视社会上的霸凌恶习，并且考虑严惩霸凌者。

近日，一名警察疑似在工作上遭受霸凌，最后选择在脸书上提出控诉后，坠楼身亡。究竟实情为何，目前仍在彻查中。

跳出这个个案，我想就霸凌课题谈谈我的几点思考，包括尝试分析霸凌和自杀行为的关系，并探讨霸凌是否会导致人们最终选择自杀。

第一，霸凌行为既然是恶习，为什么会那么普遍地存在呢？这是因为在历史上，霸凌是一种达到目的和得到权力的方法，是人类权力斗争的产物。霸凌的形式有很多，并不局限于身体上的伤害。因此，我们很难明确定义什么是霸凌，或只是单纯的不当言行。例如，隐性欺凌就是一种持久并反复的精神折磨，受害者通常在背后遭受流言蜚语，在同事间被孤立，并遭受上司不平等的待遇或被剥削。由于隐性欺凌是持续性并难以逃避的，受害者往往会感到绝望和无力，并在无助的情况下，选择自杀之类的极端行为。

第二，对霸凌行为的不作为，是把受害者推向死亡边缘的推手。学校也会发生对霸凌行为处理不当的情况。有些学生有学习障碍，因此而在班上被羞辱，甚至面对社交媒体的匿名言语霸凌。当受害者寻求帮忙时，希望校方重视和解决霸凌问题，可惜得到的答案仅是口头上的会对霸凌采取“零容忍”的说辞，后续并没有给予确切的帮助，而霸凌者也没有得到相应的惩罚。这会令受害者非常害怕回去学校，产生自残的念头，甚至企图自杀。我们不禁要反思，社会是否太多冠冕堂皇的言语承诺，说的比做的多？校方应避免给受害者虚假的希望，导致他们一再面对失望。

第三，我们确实看见霸凌是造成他人产生自杀念头的原因之一。我们应关心的是，霸凌者和受害者之间的心理关系。从责任的角度而论，如果霸凌者的目的只是为了得到满足感，而不是真的想受害者死，那霸凌者或许只能算得上是间接造成受害者自杀。如果受害者自杀主要是霸凌行为触发的，霸凌者就必须负直接的道德责任，但我们也不能排除霸凌者是受到恶劣的环境影响。从受害者的角度，或许霸凌者就是导致自己走上绝路的罪人，但社会还是常把自杀视为个人行为，把责任归咎到受害者身上。

因此，霸凌很难被界定为直接导致他人自杀的行为。但是，霸凌的严重性已经不能再被忽视了。从学校到各领域的制服部队，我们都不难发现霸凌现象不但很普遍，而且也已经有些“变态”。这不单是思想上，更是形式的异常。我们看到隐性欺凌慢慢腐蚀着受害者的希望和心灵，社会应做的是改变空口说白话的作风，因为这会更加伤害那些需要帮助的人。

最后，我希望受害者可以明白，自杀未必是最好的解决办法，只有活着才可以改变情况，而分享自己的经历，能帮助其他被霸凌的受害者，赋予他们勇气，及时得到帮助。