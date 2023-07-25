交流站：致力为残障者创造就业机会

谨答复《联合早报·交流站》于7月17日刊登的陈惠谦读者投函《特需者也能贡献社会》：

令我们感到欣慰的是，作者认为残障者有能力和潜力为社会做出有意义的贡献，并帮助他人。

事实上，社区护理业者大力支持面向残障者的包容性招聘。作为新加坡的残障者和促进社会包容性的协调机构，新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）与护联中心合作，为因人口老龄化，而面对人手短缺问题的社区护理业创造新的就业机会。自2022年以来，这一伙伴关系为14个社区护理机构创造了70多个就业机会。

在社区护理业，具有不同能力和技能的残障者担任从护理到行政等各种各样的职务，使他们能够在更有组织的环境中发挥所长。

为了促进残障者与其所照顾者之间更好的沟通，他们参加了新协立的培训课程。通过学习重要技能，他们增强自身的实用技能和软技能，以更好地完成工作。如果同事能参加新协立的工作场所融合培训，以协助和指导他们的残障同事，也能加强与残障者的合作。关护经济之外，为配合在高增长经济领域创造就业机会的主要工作，新协立也会继续与雇主展开系统性合作，在绿色经济和数码经济为残障者创造就业机会。

当残障者得到合理的工作安排和支持时，他们也能为社会作出有意义的贡献。我们鼓励雇主与新协立合作，协助他们利用这一宝贵的残障者人才库，进一步加强职场文化和业务可持续性。

新加坡协助残障者自立局

就业部署长

陈殷达