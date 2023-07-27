交流站：从“安乐死”到“安乐活”

过去几周发表了两篇关于“安乐死”的回应文章，陆续在《联合早报·交流站》引发了回响。

我自以为在退休之后，“安乐死”必然是值得思考的问题之一，可最近和一些老友闲聊，他们都不以为然。他们一致的想法是，既然努力了大半辈子，财务上也得到了自由，年龄上最少还有10多年的岁月好过，应开开心心地策划如何“安乐活”，不该谈“安乐死”这个令人心里发毛的话题。

的确，当触及这个话题时，感觉到周遭的氛围似乎都沉静了下来。对于生活，除了一日三餐和期盼“安乐死”能够引起政府的关注，似乎开始没什么要求。走进商场也失去购物的兴致。因此，当老友提醒要重视“安乐活”时，我才顿然醍悟，活着的乐趣总是比积极地准备离开来得有意义，尤其是如果身体还算健康，财务也还宽松，可以在日常生活里寻找小小的乐趣。

之前认为生命已步入了“减法”，也就觉得生活不须要再添加什么东西，现在拥有的，却没用的物品，可以慢慢地送走或丢弃。这样的“减法”思维让我少了许多生活的乐趣。回想起来，突然觉得自己可笑，因此日常生活也开始增添小小的“加法”，让生活添加乐趣。

“安乐死”的话题既然已经提出，也算完成了个人想办的一件事，往后就看社会的反应以及政府是否会积极考虑处理，而我也应更积极地想想如何在黄金岁月里“安乐活”了。