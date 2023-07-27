交流站：非糖甜味剂应列为不健康标签

有鉴于世界卫生组织最近发布的有关非糖甜味剂长期效益的指南，我建议政府去年12月30日开始实行，将所有在本地销售的包装饮料，必须贴上注明A、B、C或D等级的营养等级标签（Nutri-Grade），应将饮料中的非糖甜味剂列为不健康标签。

营养等级标签是强制性的，用于预先包装和自动贩卖机中的各种饮料。营养等级标签中的D级代表最不健康的选项。这是为了帮助消费者辨别高糖和高饱和脂肪的饮料，让他们能够快速做出更明智、更健康的选择，减少广告对消费者的影响，并促进行业改革。许多生产商对其饮料进行配方改革，推出低糖和低脂的替代品，以取得更好的营养等级。

但是，某些改革配方，只是在饮料中使用非糖甜味剂以替代糖分，从而获得更好的营养等级评定。鉴于世卫最近发布的指南，这种做法引起了人们的担忧。指南指出，用非糖甜味剂替换糖，可能并不像人们曾经认为的那样理想。

世卫进行的系统性评估表明，非糖甜味剂在成年人和儿童中均不提供任何减少人体脂肪的长期益处。因此，世卫建议不要使用这些甜味剂来控制体重或预防非传染性疾病。实际上，世卫还指出，长期摄入非糖甜味剂或有潜在不良影响，如增加成年人患糖尿病、心血管疾病甚至死亡的风险。

目前的营养等级制度，可能鼓励饮料生产商为了获得更高营养等级，而忽视产品长期对健康的影响。例如，虽然纯果汁含天然糖分较高，可能会因其糖分而获得较低的等级，但使用非糖甜味剂的饮料，在把糖分和饱和脂肪降低的情况下，就可以获得较高的营养等级，让人误解为是更健康的选择。考虑到世卫的研究结果，这种分类可能会产生误导。

政府是否应该调整营养等级标签的标准，把非糖甜味剂也列为不健康指标之一，这样才能让生产商重新调整配方，让其产品真正变得更健康，而不是只为了短期的应对，但从长远来看，可能会危害消费者的健康。