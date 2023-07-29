交流站：种族和谐得之不易须维护

我国把每年的7月21日定为种族和谐日，提醒各族群同胞，种族和谐的必要性和珍贵性。1964年的这一天，新加坡还在马来西亚联邦时，华族和马来族群的同胞因误信一些不负责任的政客和团体散播的谣言，受到唆使和煽动，暴发种族冲突，流血伤亡惨重，造成社会动荡不安。

这场种族冲突的历史教训，各族群同胞应铭记于心，时时警惕。任何时候都不可轻易听信任何未经确认和证实的消息，凡事绝不可以冲动，必须沉着并理性地分辨真伪。特别是在资讯科技发达，假信息与诈骗信息混淆的年代，国民在面对敏感的种族课题时，必须谨言慎行。在网络上，我们可以看到许多被疯传的假信息、假新闻甚至假视频，稍微不慎便转发或评论，都可能造成严重的后果。

维护种族和谐虽然是老生常谈，却也是一项任重道远的使命，更是国家、社会和人民团结一致的核心。值得欣慰的是，新加坡政府和各族群都充分意识到，团结、携手连心、融洽相处、彼此信任、尊重、包容谅解和坦诚沟通，是建立社会凝聚力、默契和共识的重要条件。这将促使国家政治稳定，经济欣欣向荣，社会秩序井然，人民能够安居乐业。我们稳定的社会结构，绝不能因为任何种族纠纷或事端而形成分歧，以免影响跨国企业在我国投资设厂的信心。