交流站：罗厘载客工的反馈与建议

读了7月28日的《联合早报》社论《罗厘载送客工问题应加速解决》，我也想谈谈我的看法。

最近罗厘载送客工的交通意外引起热议，许多团体与个人希望当局取消允许罗厘载送客工的做法。这令我想起10多年前，因环境与卫生问题，不再批准在工地内建造客工临时居所，而是让客工住进全岛各处的宿舍。从居住在各自的工地，搬到指定的客工宿舍，统一管理确实解决了宿舍卫生带来的问题，但也造成交通负担和客工休息时间减少的问题。

这对客工造成一些影响。一、为了确保准时开工，就必须避开交通高峰时段，一些车子须到多个地方接载，清晨5时前就必须出发，晚上收工时也须去多个工地接载，耽搁很长的时间，造成客工休息时间锐减。二、换成巴士接载，对容易出汗的工作并不理想。在冷气环境中，客工全身湿透容易感冒，加上体味重，对司机与乘坐者都很不舒服。

此外，巴士座位较多，如果小公司得使用巴士，为了不浪费资源，就会安排接载不同地点的客工，停靠点增加，花的时间更长，客工睡眠不足，更容易发生工地意外。

社论列举2011年到2020年，因罗厘载工人出意外造成58名工人死亡，并有4765人因此受伤。我想问的是，这段时间，新加坡因电单车意外造成的死亡与受伤人数又是多少？几乎每天都有电单车骑士鲁莽驾驶发生意外，难道会有人提出取缔电单车的建议吗？

我认为应分析问题的根源，不能一刀切。客工不可以住在工地，造成长期睡眠不足；宿舍资源不足，导致租金暴涨。如果不改善情况，只是取缔载客工的罗厘，是无法解决问题的。

我建议：一、建筑工地本身或周边场地如果具备条件，应允许建临时客工宿舍，制定严格的管理标准和人均住房标准面积，并配备便利设施和安装防火装置等。同时只允许项目人员进住，并定期检查，若不合格将由人力部指定的宿舍公司接管。这将有助于解决交通与住宿资源的问题，客工也会有更多休息时间，从而提高生产力和减少工地意外。

二、若用罗厘载人，必须确保司机有足够的休息；制定严格的交通法规控制罗厘车速，推行分道行驶；罗厘和重型车辆在行驶时，不准随意换道。运用罗厘载人也必须申请，由相关部门审核批准。

三、客工宿舍的分布必须合理，同时控制规模，避免造成上下班时间，宿舍周边交通拥堵。最后，应在全岛选择更多适当的地点，建造永久与临时客工宿舍结合的模式，提供足够的停车位。