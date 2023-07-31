交流站：如何解决客工住宿问题

客工的住宿问题一直都存在。只是冠病疫情的防控措施放宽后，各行业尤其是建筑、海事和加工业的客工人数比疫情前增加了。面对需求激增，床位供不应求，有关当局计划在裕廊建新宿舍以应付需求。可是，建造新宿舍需要时间，从规划、设计、招标、施工到完成，至少需要一至两年。当局可考虑实行一些临时措施来解决部分燃眉之急。

记得1970年代至80年代，几乎所有承包商都会在工地建造临时宿舍给客工居住，工地还设有食堂，提供廉价食物给客工。这种安排好处甚多，尤其是节省运载工人的交通费和时间。无可否认，当时客工的居住环境比较不理想，主要是因为建筑商不必遵守那么多现有的条规。

在这非常时期，我们应考虑采取类似的方法来解决当务之急。不过，在工地建宿舍需要空间。为了解决这个难题，在客观条件许可下，当局可以考虑在建筑合同范围外，规划一块土地来建造临时宿舍。如有必要，合同中可以声明承包商必须在指定的时间内，完成主建筑的底层和多层停车场，目的是将工人搬进这些建筑内，以便拆除早前的宿舍。当然，如果合同范围内有足够的土地建造临时宿舍，那就更理想了。

另一个办法，是将空置的学校改为临时客工宿舍。记得1950年代，我在槟城钟灵中学求学时，是寄宿在学校的学生宿舍，那是由教室改装的。一间教室可容纳12名寄宿生，学校提供的设备很简单，一张木板床和一个储藏柜，用来存放衣服、日用品和书籍。我们可以用类似的标准来安置客工。

如果每个空置的学校有四五十间教室，就可以容纳五六百人。再加上办公室、图书馆、科学实验室、体育馆和大礼堂等，一所学较就可以增添约1000个床位。至于卫生设备，应该不成问题，因为学校原有的厕所己足够应付客工的需求，只须多建一些冲凉设施。原有的食堂可以作为客工的用餐之处。这些改建工程，相信六个月内就可完成，让客工入住。