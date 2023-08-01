浮动舞台观众席应开放给场外观众

国庆日是国家的生日，是万众一心、全民共欢的日子。每年国庆日，当局都会有两场预演及国庆日当天的门票让公众索取。许多无法索取到门票的公众，也会到典礼场地周边感染欢愉的气氛，观赏战斗机的飞行表演，以及璀璨的烟火点燃美丽的夜空。

自从退休后，我每年都会当一名“场外观众”，今年也不例外，在7月29日第二场预演当天，约了退休老同事一起到鱼尾狮雕像一带，与政府大厦前大草场的庆典现场公众，一起提前庆祝国庆。今年得老同事的指点，我们选择在金禧桥（Jubilee Bridge）上观礼，这可是绝佳的位置，虽然有点晒，但随着太阳西落，海风轻吹非常凉爽，还可以清楚看到从天而降的降落伞表演、挂着国旗的直升机从我们头顶上飞过、21响礼炮就在面前的海面上，战斗机从金沙酒店后方飞来，就在我们眼前展开特技飞行表演。

每一次精彩表演后，都引来热烈的掌声和欢呼，在等待检阅仪式后的烟火表演时，大家都席地而坐，但像我们这些腿脚有问题的年长者，既无法盘腿坐在地上，又没有任何台阶可坐，只好让酸麻的双脚继续“罚站”。这时，另一名老同事指着浮动舞台前空荡荡的观众席说，为何当局不开放这些座位让没有门票的民众入座？对此我们深有同感，有人分析说，如果开放这些座位恐怕又要增加行政工作和加派人手管控。