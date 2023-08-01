生育决定受各种因素影响

我们同意蔡先生的看法，即由于出生率和死亡率的趋势，新加坡在实现可持续人口方面正面临重大挑战。正如蔡先生所指出的，依靠外国人来增加我们的劳动力，也是有限度的。帮助新加坡人实现结婚和生育的愿望，仍然是我们的首要任务。在我们最近与近2万名新加坡人的接触中，我们了解到，他们仍然强烈渴望结婚生子，但父母们希望得到更多的财务援助，特别是在孩子年幼时，以及在兼顾工作和家庭责任方面的支持。

政府为有新加坡籍孩童的家庭提供慷慨援助，以分担养育孩子的费用。在2023年财政预算案宣布调高婴儿花红现金奖励（Baby Bonus Cash Gift）和儿童培育户头（Child Development Account）的补贴后，家庭的第一个从今年2月14日起出生、符合条件的新加坡籍孩童，可获高达2万4000元的财务援助，而第二个及之后出生的公民孩童也可得到更多援助。这包括婴儿花红现金奖励、儿童培育户头和新生儿保健储蓄补助金（MediSave Grant for Newborns）。为了让每个孩子都有良好的起点，政府也一直在改善获得优质和负担得起的学前教育的机会，自今年1月1日起，主要业者和伙伴业者的学前教育费用顶限有所降低。全国儿童免疫计划和发育检查，也在所有综合诊疗所得到全额补贴。

然而，我们明白，结婚生子是非常个人的决定，受到经济考量以外的各种因素影响。除了政府的努力，我们还需要全社会的共同努力，打造一个能让家庭茁壮成长的新加坡。因此，我们呼吁包括雇主、同事、社区组织和企业在内的每个人，在支持新加坡同胞的结婚生子之旅中发挥自己的作用。