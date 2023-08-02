交流站：禁用罗厘载客工乃本末倒置

《联合早报》7月27日的一则新闻报道提到，又有50多个社区及民间组织签联署声明，呼吁禁止使用罗厘载送客工。依我之见，这是本末倒置的做法。把交通意外归咎于罗厘，就好象是意外刺伤人后，归罪于凶器。

我国虽然有严格的法律，限制交通工具在公路上的安全行驶速度，但是在执行时似乎力不从心。我们常看到罗厘在公路上呼啸而过，不顾及其他公路使用者。从报章报道的公路意外中，许多都与罗厘等重型车辆有关。我有以下几点建议，希望可以加强罗厘载送客工方面的安全性：

一、减低罗厘的车速限制。目前一般小型罗厘的车速限制在每小时70公里。这个速度和一般汽车一样，发生意外时，罗厘乘客的生命会面对更高的危险性，所以有必要减低载客罗厘的车速限制。

二、载客罗厘不能同时载货。一旦意外发生时，罗厘上的货物可能会压伤车上的客工，增加不必要的伤亡。

三、加强司机的专业能力。一般的罗厘司机都是个别公司的员工。他们只须要通过一般的驾驶考试，就可以同时兼职当公司的司机。如果载客罗厘的司机也必须持有特别的专业驾照，相信能加强他们在公路上行驶的安全性。

交通事故的发生，有种种原因。我们应从“人为”方面积极改善，才是治本之方。罗厘只是一种交通工具，如何正确使用才是问题的关键。