交流站：多管齐下增加客工宿舍床位

谨答复《联合早报·交流站》于7月31日刊登的顾粉兵读者投函《罗厘载客工的反馈与建议》和姚其骝读者投函《如何解决客工住宿问题》：

我们感谢顾先生和姚先生关于增加客工宿舍床位的建议。

政府推出多项措施来增加客工宿舍床位供应，自2022年12月以来，已新增近1万7000个宿舍床位。这些措施包括：

一、放宽工厂改建宿舍的申请条件，以增加新建和现有工厂改建宿舍的住宿人数。

二、将工业建筑可用作宿舍的总楼面面积，从40%提高至49%。

三、让经营工厂改建宿舍的雇主，将多余床位出租给其他雇主。

四、鼓励承包商在工地或附近建造临时宿舍（Construction Temporary Quarters）或临时居住许可宿舍（Temporary Occupation Licence Quarters）。

五、空间过剩的宿舍可进行改建以增加床位。

六、原本在冠病疫情期间用于检疫隔离的设施，也可改造为可供出租的商用床位。

正如两位作者所指出的，工地宿舍对客工来说更方便，因为这能减少他们的通勤时间，让他们有更多的休息时间。如果情况允许，雇主可以在工地或附近建造临时宿舍，我们也鼓励他们这么做。这类临时宿舍须获得根据《外籍雇员宿舍法令》（Foreign Employee Dormitories Act）所发出的执照，并遵守严格的安全和生活标准，以确保客工住在可接受的住宿。

尽管采取了所有这些措施来增加宿舍床位的供应，但由于建筑、海事和加工业对客工的强劲需求，客工宿舍床位依然供不应求。截至今年5月，这些行业的客工人数比疫情前多出18%。这样的增长是不可持续的。

我们敦促雇主采取提高生产力的措施，以减少对客工的依赖。雇主也应在承接更多项目之前，考虑是否具备为新客工提供住宿的能力。

人力部

工作场所政策及策略司

外劳管理政策处长

郭秭瑾