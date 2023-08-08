交流站：议员真诚服务必得民心

最近从报章上得知武吉班让区议员连荣华患病，突然有感而发。近日来人民行动党的数名议员、部长接连出事，损害了该党的清廉声誉。然而，自家选区的连议员为人脚踏实地、和蔼可亲、乐于助人，是令我一如既往地支持行动党的原因。

疫情期间，作为本区的新任国会议员，连议员用扩音器这种“老款”但有效的沟通方式，通知武吉班让居民领取抗原快速检测仪时，引起居民的关注。虽然有一些网民嘲笑他的方式老土、欠考虑，但据我观察，居民的反应大致上是良好的。

去年12月底，我因为孩子的工作问题在社交媒体上求助，而和连议员有初次的接触。患自闭症的19岁儿子，近几年来在公寓里经营一台小型零食自动贩卖机，却突然被告知可能要停业。

连议员亲自打电话给我，了解我们的困难，并在背后协调。在了解到我的儿子需要更多的机器来赚取自己的生活费后，他安排民众俱乐部的工作人员进一步帮助我们。同时，在获知我儿子受过园艺培训后，他主动安排志愿者帮助培训我儿子种植蔬菜。连议员帮助弱势居民的诚意和执行力打动了我。

几个月后，意外看到连议员和国家公园局人员出席公寓居民的会议，原来是为了帮助解决扰民的猴子入侵公寓的问题。经公园局人员的帮助，闹了好一阵的野猴问题很快得到解决。

最近一次见到连议员，是在三个月前的社区学生颁奖仪式上。当时，连议员的腿打着石膏，却一如既往地面带微笑，为所有获奖的孩子们颁奖。有一位为居民尽心尽力的国会议员，真的是居民的福气。

我相信，只要行动党继续派出高素质，真诚为民服务的候选人来当议员，行动党就会继续得到支持和信任。在此，也要祝愿连议员早日康复，生活过得更好，继续为居民服务，为国家作出贡献。