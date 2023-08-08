交流站：庆祝国庆应用“生日快乐”吗？

新加坡于1965年8月9日宣布独立，建立新加坡共和国。独立至今已有58年，每年都有盛大的国庆庆典和其他庆祝活动，到处都是红白星月旗海飘扬，举国欢庆。

每当国庆日前后，各组屋区的居民委员会都会落力地张挂国旗，不同的庆贺和祝福的标语及海报也相继展示出来。例如，“国庆日快乐，Happy National Day”“新加坡生日快乐，Happy Birthday Singapore”，甚至还有“独立日快乐，Happy Independence Day”。

然而，经过这么多年，“生日快乐”这一句错误的祝贺语，却年复一年，一直重复使用。民众通过手机发信息互相祝贺国庆日，电视台、电台、报章、商家广告，都会不经意使用“新加坡生日快乐”这类的字眼。

大家不妨认真琢磨一下，“生日快乐”用在祝福亲朋戚友的生日是正确无误的。然而，这句“生日快乐”祝语用在纪念国家独立的国庆日，却不是很贴切。因为，“新加坡”既不是“人名”，何来生日？新加坡是一个国家，应该说“新加坡共和国成立”，祝贺语应该用“国庆日快乐”“独立日快乐”或“节日快乐”，若是硬生生使用“生日快乐”实在有必要商榷，以免贻笑大方，对帮助国民正确使用华文、华语绝对不会有什么裨益。