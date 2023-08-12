交流站：愿种族和谐精神永存

每年8月9日是新加坡国庆日，刚过的星期三是全国人民同欢共乐，各种族同聚在政府大厦前的大草场一起庆祝国家独立58周年纪念的日子。所谓先有国才有家，有家才有我们每一个人。新加坡所面对的其中一个很大的挑战，就是如何维持种族之间的和谐。大家团结一心，保持社会的稳定，促进多元文化的交流，互相尊重，坦诚相待与对话，国家才能走到今天。

新加坡的国家信约里，就有“誓愿不分种族、言语、宗教，团结一致”，这是很重要的国家精神的传承。如果没有共同的理念，就不可能完成“建设公正平等的民主社会，并为实现国家之幸福、繁荣与进步，共同努力”的目标。

每次我出国公干时，总会带一些能够代表新加坡特色的礼品赠送给商业伙伴，这其实是件非常不容易的事。然而，我在今年的“设计·乌节”（Design Orchard）——一个结合时尚与艺术的展出活动中——看到惊喜。除了品牌肉干和娘惹文化食品外，也出现了代表新加坡民族和谐精神的礼品“Harmony饼干”。这是由新加坡五种民族风味结合组成的糕点礼盒，包括马来族、印度族、华族、欧亚族与娘惹族群，是一项很不错的创意设计。

虽然新加坡只是个小红点，不过我们已创造出自己共同的记忆、文化、语言、饮食和各种共同的精神思维。多年来的国民教育，培养了我们对各种族的尊重。在58周年国庆之际，祝愿新加坡国泰民安，永保和谐。