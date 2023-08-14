交流站：储蓄银行流程 缺乏人情味

我是土生土长的新加坡人。踏入社会工作后，没有银行户头是不行的，便决定在储蓄银行开个储蓄户头。当时不用预约，带上自己的身份证，和要存放的开户款项，在银行办公时间到离住家最近的分行，不到20分钟就把手续办妥。这个户头我一直沿用至今。

5月21日，我和孩子来到储蓄银行后港中心分行，希望开个联名户头。向职员表明来意后，却被告知现在开新户头必须先预约。后来，从银行职员那里得知，这样的安排还是不久前开始的。

我是个无所事事的退休老人，但孩子要特别请假才能陪我来开户。至于老年人是否行动不便，完全不在银行的考虑之内。放眼望去，银行当时虽然忙碌，但也不至于人潮汹涌，为什么不能开放让人拿号办理？无可奈何之下，只好依照银行的吩付，当下就安排三天后预约开户头。

8月12日，我乘着到银行更新存折之便，顺便向在银行门口执勤的职员询问预约电话号码，以便在自己方便的时候，打电话预约办另外一个新户头。申请新户头主要是因为现在网络诈骗太猖獗，我想要另开一个户头，存放少许的金额，专给数码支付之用。就算什么时候不小心上当受骗，损失的钱也不会太多。然而，再次令我意想不到的是，预约竟不能通过电话，必须亲自到银行办理。银行职员还说，这样的安排对所有人都一视同仁，行动不变的老人家也不例外。

我当下就打消多开一个户头的念头。感觉现在的银行一点也不接地气，缺乏人情味。