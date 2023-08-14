交流站：致力打造学校互助生态系统

谨答复《联合早报·交流站》于8月5日刊登的李雅婷读者投函《通过课程辅助活动改善学生身心健康》：

我们感谢李女士为改善学生的福祉所提出的建议。

学校重视学生的全面发展，包括加强他们的韧性和社会与情感能力。为此，教育部为所有小学到大学先修班学生的更新版“品格与公民教育”（Character and Citizenship Education）课程，引入心理健康教育。

在这些课程中，学生学习健康的心态、习惯和技能，以加强他们的心理健康，以及如何在面对挑战时保持韧性。这方面的学习，也通过课程辅助活动、学习之旅，以及户外探险学习营进一步巩固，这也有助于他们的身心健康。学生学习应对压力情况的策略，如深呼吸练习和放松技巧，以及如何识别心理问题，并在需要时寻求帮助。

学校有推行同伴支持项目，鼓励学生相互照顾，并在需要时向父母、教师或学校辅导员等可信赖的成年人寻求帮助。教师接受过培训，能够识别可能有情绪问题的学生，并提供指导和支持，而学校辅导员则为需要额外帮助的学生提供支持。

教育部会继续加强学校的互助生态系统，并与家长和社会紧密合作，确保学生的全面发展和身心健康。

（教育部 学生发展课程司（第一司）统筹司长 卢炜桢）