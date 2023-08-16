交流站：综合诊疗所医疗服务有效率

几个月前左手臂突然疼痛，我猜想是几年前在学校工作时拉伤的，邻里的西医诊所医生检查后，觉得没大碍，就给我一个星期的止痛药和保护胃的药。我没敢吃，只是去药店买膏药布来贴，缓解疼痛。可是经过两个月，左手臂依然疼痛，甚至不能入睡，后来去看中医，医师看诊后，进行了针灸和配药，并吩咐一个星期后复诊。然而，两三个星期过去，情况还是没改善。

我决定到综合诊疗所看医生，并从新闻报道中得知，须要先预约。于是，我在7月31日打电话到诊疗所预约，但电话录音总是说目前无法接听。后来我给诊疗所发电邮，询问是否可在8月1日或8月2日前去看诊，几个小时后接到诊疗所的来电。工作人员教我下载应用，直接在线上预约时间。我按照指示预约，但可预约的日期已排到9月中，要等上一个半月那么久。

然而，隔天我居然接到综合诊疗所来电，工作人员以亲切的语气通知我当天下午2时30分有空出的时段可以看医生，于是我立刻接受。电话刚挂上，就接到确认预约时间的短信。我内心感到宽慰，也感谢诊疗所的高效服务。

当天下午，我提早来到巴西立综合诊疗所，在自动服务机自行登记后，直接上二楼量血压。大约15分钟后，就轮到我看诊。医生仔细聆听我描述左手臂的情况后，便叫我先照X光，约45分钟后再回来看报告。医生看了报告诊断说是正常的肌肉和筋骨老化，最有效的方法是物理治疗与定期运动。他也立刻安排我去另一家诊所做物理治疗。当我询问能否到住家附近的医院时，医生还劝说那里的等候名单很长。

离开前，我看到诊疗所挤满等待看病的男女老少。我真的很佩服医生和工作人员的专业，也很感谢诊疗所提供完善和高效的服务。