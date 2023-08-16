交流站：国大医院急诊部漠视病人需求

6月16日傍晚，我拿着家庭医生写的推荐信和一份验血报告，去国大医院急诊部求诊。验血报告显示，我的血红素水平是7.0g/dL。我跟医护人员说，我已连续三个星期感到头晕。在急诊室内，一名女医生替我抽血。当时我的血红素水平已下降至6.7g/dL，女医生却叫我回家，6月19日再来复诊。由于已是晚上9时30分，医院食阁已关闭，我没地方吃晚餐，只好慢慢步行至地铁站搭地铁回家。

6月19日早上，我抵达医院的妇科中心，却被职员告知，只是做扫描，没有安排见医生。我跟职员说，我持续感到头晕，扫描对现阶段没有帮助。职员询问急诊部的医生后，得到的只是一句冷淡的回复：“你要的话，再来急诊部。”根据上次经验，大多要再浪费几个小时在急诊部等待，然后叫病人回家，还要支付双倍的费用。我告诉职员，不想浪费时间和金钱再去急诊部，因为医生只会叫病人回家。离开医院时，职员好心地问我：“你能够好好走去地铁站吗？”我只能无奈地回答：“不能走也要走。”

之后的两个星期，我每天都感到不舒服，却得撑着去工作。有几次，我非常难受，只好在休息室休息。直到6月30日，我去国大医院的诊所（Clinic Jade）复诊，那是数月前就已安排好的复诊日期。我坐在椅子上等，全身发冷，连讲话都很辛苦。值班的医生二话不说，立即安排我住院输血。在当下，我才感受到有医生愿意帮我。

在等候去病房时，一名女职员上前慰问：“你冷吗？我去拿一张被子、一包饼干和一杯热饮给你。”住院输血后，我的血红素水平不升反跌，于是医生选择给我输入铁质。休息一会后，我就出院了。离开医院前，护士劝我搭德士回家。我跟护士说，为了省钱，我只能搭地铁回家。护士说：“那么你搭地铁时，一定要坐着，不要站着，我怕你会晕倒。”

若急诊部的医生能够更关心病人，做出正确的判断，安排住院输血，我就不会承受这么多苦。我感谢其他部门的医生和医护人员付出真诚的关怀。对于急诊部医生的态度，我深感失望。